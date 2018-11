Quick Boys-speler Tejan baalt van misser: ‘Zag Van Nieuwkerk niet staan'

REGIO - Quick Boys deed in de thuiswedstrijd tegen ASWH slechte zaken door gelijk te spelen (1-1). De club van Niuew Zuid lijkt de periodetitel in de derde divisie aan concurrent Noordwijk te moeten laten. Kansen kreeg de thuisploeg voldoende tegen de club uit Hendrik Ido Ambacht. ‘In de eerste helft hadden wij er vier a vijf moeten scoren’, baalt speler Kay Tejan.

En ook kort voor tijd, bij een stand van 1-0, had Quick Boys de trekker over moeten halen. Een negatieve hoofdrol was daarbij weggelegd voor Tejan, die teamgenoot Jesse van Nieuwkerk compleet over het hoofd zag en besloot zelf te schieten hoor. ‘Ik heb spijt hoor, ik had eerder moeten kijken en moeten afleggen. Ik zag Jesse niet staan.’

Kort daarna maakte ASWH de pijnlijke gelijkmaker. Quick Boys staat twee punten achter koploper Noordwijk.





