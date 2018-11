Deel dit artikel:













LIVEBLOG: Amateurvoetbal met onder andere Katwijk - GVVV en Rijnsburgse Boys - AFC Foto: Orange Pictures

NOORDWIJK - Al het amateurvoetbal is deze middag weer live te volgen via Radio West Sport. Vanmiddag zijn we bij Rijnsburgse Boys - AFC waar 'de Uien' de broertjes Teijsse van het scoren moeten afhouden. Ook kijken we hoe het Jan Zoutman vergaat bij zijn eerste wedstrijd als trainer van Katwijk op bezoek bij GVVV. Hoe zwaar was het bekerduel van Noordwijk tegen FC Twente? Wint de lijstaanvoerder van de derde divisie van Harkemase Boys? En hoe vergaat het medekoploper Quick Boys thuis tegen ASWH?

Mis niets van het amateurvoetbal via Radio West (89.3FM) of via internetradio.