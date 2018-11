Tieners blazen prullenbak op met illegaal vuurwerk

NOORDWIJK - Twee tieners van 14 en 16 jaar oud zijn aangehouden voor het opblazen van een prullenbak in Noordwijk met zwaar vuurwerk. De politie nam daarbij ook zwaar, illegaal vuurwerk in beslag.

Op 13 oktober staken de jongeren het vuurwerk af in een speeltuin aan de Ranonkelstraat in Noordwijk. Daarbij bliezen ze een prullenbak op. Het puin lag door de hele speeltuin en de aanliggende tuinen.

Door tips kreeg de politie vier verdachten op het oog. In de huizen van twee van hen werd het zware vuurwerk gevonden en in beslag genomen, zij zijn aangehouden. Alle vier de verdachten worden gehoord over de vernieling van de prullenbak.