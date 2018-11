Deel dit artikel:













Vertraging op A4 na ongeluk bij Den Haag Ongeluk op de A4 naar Rotterdam bij het Prins Clausplein in Den Haag. Foto: Regio 15

DEN HAAG - Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam is zaterdagmiddag een ongeluk gebeurd. Het ongeluk vond plaats ter hoogte van het Prins Clausplein in Den Haag. Volgens de ANWB was de hoofdrijbaan afgesloten.

De afsluiting van de hoofdrijbaan leidde tot ongeveer een halfuur vertraging. Automobilisten werd geadviseerd te keren bij de af- en toerit Delft-Noord op de A13. Voor zover bekend waren er twee auto's bij de aanrijding betrokken: een personenauto en een bestelbus. Het is niet bekend hoe de inzittenden eraan toe zijn.

UPDATE: Alle rijstroken op de A4 naar Rotterdam, tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Ypenburg, zijn sinds 16.45 uur weer open.