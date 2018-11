Eric Meijers nieuwe trainer van VVSB

NOORDWIJKERHOUT - Eric Meijers is de nieuwe trainer van VVSB. Dit bevestigt de trainer aan Omroep West. De Nijmegenaar staat maandag voor het eerst voor de groep en heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen.

Meijers stapte aan het begin van dit seizoen op bij Achilles '29. De club was failliet verklaard en er was sprake van een grote leegloop van de selectie. Met Achilles behaalde de trainer grote successen. Zo werd hij in 2012 algemeen amateurkampioen en promoveerde hij met de Groesbeekse club naar de eerste divisie.

In oktober werd Jack Honsbeek bij VVSB ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. De Noordwijkerhouters staan laatste in de tweede divisie en hebben nog geen wedstrijd gewonnen.

LEES OOK: LIVEBLOG: Amateurvoetbal met onder andere Katwijk - GVVV en Rijnsburgse Boys - AFC