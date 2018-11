Demonstranten voeren in Den Haag actie tegen migratiebeleid

DEN HAAG - Een paar honderd demonstranten protesteerden zaterdagmiddag in het centrum van Den Haag tegen het migratiebeleid van het kabinet. Aanleiding is de discussie over het kinderpardon.

Tijdens de demonstratie is één man door de politie opgepakt. Een woordvoerster van de politie zegt dat deze persoon zich niet kon identificeren. Het ging waarschijnlijk om een tegendemonstrant.

Bij de demonstratie liepen kinderen voorop. Zij droegen een spandoek met de tekst: 'Geen kind is illegaal'. De kinderen riepen: 'No borders, no nations, stop deportations.'



Ook de extreem-linkse groepering Anti-Fascistische Actie (AFA) was aanwezig. AFA sprak van 500 demonstranten.



Petitie

Presentator Tim Hofman startte deze week een petitie om een kinderpardon voor 400 uitgeprocedeerde kinderen die hier zijn geboren of langer dan vijf jaar wonen. Zijn petitie is inmiddels al zo'n 175.000 keer ondertekend. Daarmee is het vereiste aantal van minimaal 40.000 steunbetuigingen bereikt om het onderwerp in de politiek besproken te krijgen. Dat kan overigens alleen als ook aan andere voorwaarden wordt voldaan.