Schaatser Patrick Roest schittert in Thialf op de 5000 en 1500 meter

LEKKERKERK - De Lekkerkerkse schaatser Patrick Roest heeft tijdens de wereldbekerkwalificatie in Thialf zowel de 5000 meter als de 1500 meter gewonnen. De 22-jarige wereldkampioen allround liet daarbij bekende namen als Sven Kramer (op de 5000 meter) en Kjeld Nuis uit Zoeterwoude (1500 meter) achter zich.

Op de 5000 meter pakte hij het baanrecord van Sven kramer af. De net vader geworden Kramer finishte in 2015 in 6.09,65. Roest zegevierde in 6.08,98.

'Een tijd van 1.44,42 op de 1500 meter had ik zeker niet verwacht', zei hij tegen de NOS. 'Met zo'n tijd heb je dan natuurlijk ook meteen kans om iemand als Kjeld Nuis te verslaan, te meer omdat het zijn eerste 1500 meter van het seizoen was. Vorig jaar was hij de beste, ik ga natuurlijk proberen om daar nu verandering in te brengen.'

