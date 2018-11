Lisse en SJC met lege handen na negentig minuten voetballen

REGIO - Lisse heeft in Friesland met 2-1 verloren van ONS Sneek. Oussama Siali maakte het enige doelpunt voor de Bollenstreekbewoners. Streekgenoot SJC ging met 1-0 onderuit op bezoek bij Odin '59.

Na 17 minuten kwam Lisse op voorsprong in het noorden van Nederland. Een voorsprong die vlak voor rust ongedaan werd gemaakt. Tien minuten voor tijd zorgde de Sneekse aanvoerder Ale de Boer ervoor dat Lisse de lange terugreis zonder punten mocht maken.

Één schammel doelpuntje viel er maar te noteren in het duel tussen SJC en Odin '59. Het was oud-Quick Boys-speler Thom de Vries die het doelpunt maakte na een uur voetballen. SJC staat in de stand net boven de degradatieplekken.

Scoreverloop ONS Sneek - FC Lisse: 2-1 (1-1)



0-1 Siali

1-1 De Vries

2-1 De Boer