Opgeleefd HBS wint van koploper Jong Volendam Tidde tromp en Niels van Pelt vieren een treffer | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - HBS heeft op bezoek bij Jong Volendam, met 1-0 gewonnen. Het is de tweede overwinning op een rij voor 'de Kraaien'. Volendam is de soevereine koploper in de derde divisie zondag.

In het Volendamse Kras-stadion ontspon een gelijkwaardig duel. Na 45 minuten met weinig kansen werd de thee met de brilstand op zak opgezocht. Terwijl de kruidendrank pas net op was, scoorde HBS. Het was Tidde Tromp die in de eerste minuut na rust de enige treffer van het duel maakte. HBS was de tweede helft de betere ploeg, maar verzuimde de score uit te breiden. Afstand laatste plaatsen

Door de overwinning neemt de Haagse ploeg voorlopig afstand van de laatste plaatsen.De concurrentie komt morgen in actie. Vorige week werd door HBS, thuis tegen HSC'21, de eerste overwinning van het seizoen geboekt. Scoreverloop Jong Volendam - HBS 0-1 (0-0)

0-1 Tromp

