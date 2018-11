Divali-week feestelijk ingeluid in Zuiderstrandtheater op Scheveningen

DEN HAAG - Kleurrijke traditionele kleding, zang en dans op Indiase muziek. Zaterdagmiddag klonk uit de luidsprekers van het Zuiderstrandtheater op Scheveningen muziek uit het Oosten.

Leerlingen van de Shri Vishnu Hindoe-basisschool uit Den Haag stonden daar op het podium. Zij vierden met hun optredens niet alleen het 30-jarig bestaan van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON), maar luidden ook de week in voor het Divali-feest, het lichtjesfeest.

'Dit is een cadeautje, zegt Rajesh Ramnewash van de SHON. 'Wij vertelden over ons 30-jarig bestaan, de directeur van het Zuiderstrandtheater wilde graag een mooie Divali-viering en wij zochten een mooie locatie om dit jubileum en het Divali-feest te vieren. We hebben elkaar zo gevonden.'



'Ook Hindoeschool in voortgezet onderwijs'

De Haagse Shri Vishnuschool is een van de vijf Hindoe-basisscholen die lid is van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland. Deze stichting is volgens bestuurder Ramnewash anno 2018 nog steeds van groot belang voor het onderwijs in Nederland. 'Dertig jaar geleden waren onze ouders ontevreden over de prestaties op de Nederlandse scholen. Zij hebben toen hun eigen Hindoe-onderwijs gesticht. We doen het na al die jaren nog steeds fantastisch, ik ben trots op onze mensen.'

Volgens Ramnewash botst het onderwijs gebaseerd op Hindoeisme niet met niet-Hindoe scholen. 'Wij staan open voor iedereen, wij zijn er niet alleen voor de Hindoestaanse gemeenschap. We kijken ook wat we van anderen kunnen leren, ook van andere godsdiensten. Op onze school in Amsterdam is tachtig procent van de leerlingen niet van oorsprong Hindoestaans.' Volgens Ramnewash is de vraag naar het Hindoe-onderwijs groot; er is zeker behoefte aan dezelfde vorming op voortgezet niveau. 'We zijn de grootste etnische groep in Den Haag, ik ben er absoluut van overtuigd dat het ons gaat lukken ook een Hindoeschool in het voortgezet onderwijs op te zetten.'



Symbool van goed op kwaad

Woensdag 7 november is het Divali, ook wel lichtjesfeest genoemd. Dan vieren Hindoes over de hele wereld de overwinning van het goede op het kwade. In huiselijke kring worden er diya's aangestoken, aardewerkkaarsen. De kaarsjes symboliseren het licht dat de Hindoegodin Lakshmi brengt in het levensamen met geluk, voorspoed, wijsheid en welvaart. Net als bij Kerstmis, vieren Hindoes Divali vooral thuis met de familie.

Om Divali in te luiden, werd na de optredens in de foyer van het Zuiderstrandtheater een grote diya aangestoken door de Haagse loco-burgemeester Richard de Mos. 'Het is belangrijk dat we dit samen vieren. Het grootste deel van de Hindoestaanse gemeenschap uit Nederland, woont in Den Haag. Prachtig dat we ook deze traditie met elkaar kunnen delen in onze stad. We genieten van de Hindoestaanse keuken, de kleding, de winkels en nu dus met Divali.'

Deze tradities en anderen worden ook door de Hindoe-basisscholen al dertig jaar overgedragen aan de leerlingen, iets wat De Mos wel waardeert. De loco-burgemeester snapt daarom ook wel dat er na al die jaren vraag is naar een Hindoeschool in het voortgezet onderwijs. 'We hebben in Nederland de vrijheid van onderwijs, als ze dat willen uitbouwen vind ik het prima, zolang ze de normen en waarden van Nederland in stand houden. Als mensen zich daarbij happy voelen, is dat best. Deze gemeenschap is actief, vindingrijk en enorm goed geïntegreerd in de Nederlandse samenleving.'



Videoboodschap Pauline Krikke

Het programma in het theater werd vervolgd met een lezing, verzorgd door oud-burgemeester van Den Haag, Wim Deetman. De avond werd afgesloten met een concert.



Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag kon niet aanwezig zijn tijdens de viering. Zij sprak haar wensen uit in een videoboodschap die in de zaal vertoond werd. Daarin wenste zij iedereen die dit feest viert vooral een 'Shubh Divali'; een gezegend Divali-feest.