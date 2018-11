Ruiten ingegooid bij kinderdagverblijf Leidschendam

Ruiten ingegooid bij kinderdagverblijf Piggelmee in Leidschendam. Foto: AS Media

LEIDSCHENDAM - Bij kinderdagverblijf Piggelmee in Leidschendam zijn zaterdagavond de ruiten ingegooid. Volgens een ooggetuige zou een groep jongeren verantwoordelijk zijn voor de vernielingen.

Een medewerkster van het kinderdagverblijf aan de Dobbelaan vertelt aan Omroep West dat er een stoeptegel is gebruikt om het glas in een deur en een raam in te gooien. De vandalen hebben op het eerste gezicht niets meegenomen, zegt de medewerkster - die ondertussen het glas opveegt. 'Ik kom net bij het kinderdagverblijf aan, maar voor zover ik kan zien, is er niets gestolen. Het alarm is ook niet afgegaan', vertelt ze.

Niet alleen het kinderdagverblijf was slachtoffer van vandalen; ook een afvalcontainer voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken moest het ontgelden. Deze container was in brand gestoken. De brandweer heeft het brand geblust.



Groep jongeren staande gehouden

Een ooggetuige heeft gezien dat een grote groep jongeren hiervoor verantwoordelijk is, weet de medewerkster van het kinderdagverblijf. 'Deze ooggetuige heeft gezien dat ze meerdere keren hebben geprobeerd met de stoeptegel de ramen in te gooien', aldus de medewerkster.

Agenten hebben in de omgeving een groep jongeren staande gehouden, maar of zij daadwerkelijk iets met de vernielingen te maken hebben, wordt nog door de politie onderzocht.