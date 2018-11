Extreemrechts spandoek bij As-Soennah moskee Den Haag, bestuur vreest geweld

DEN HAAG - De extreem-rechtse groepering Identitair Verzet heeft zaterdag een spandoek opgehangen bij de As-Soennah moskee in Den Haag. Dat bevestigt het moskeebestuur aan Omroep West. Het bestuur maakt zich boos over de stilte rondom het incident en vreest dat het uitloopt op geweld tegen moslims.

De moskee reageert geschrokken. Bestuursvoorzitter Abdelhamid Taheri: 'We tillen er heel zwaar aan. Het was een tijdstip waar kort daarop talloze kinderen naar de moskee komen. En het eerste wat ze zien: een discriminerende en haatvolle boodschap dat zij niet welkom zijn in Nederland! '

Het moskeebestuur laat zondagavond in een verklaring weten dat het zich zorgen maakt over de selectieve verontwaardiging: 'Was dit bij een synagoge gebeurd, dan stonden politiek en media (terecht) op zijn kop! Maar nu het bij de moslims gebeurt, blijft het angstvallig stil.'



'Demonstratieverbod burgemeester genegeerd'

Het spandoek werd volgens het moskeebestuur bevestigd door 'twee laffaards van deze verachtelijke groep. (...) Identitair Verzet laat zich niet terugdringen en tegenhouden door een demonstratieverbod en intensiveert juist haar haatcampagne jegens moslims.'

Vorige week week verbood burgemeester Pauline Krikke een demonstratie van de extreemrechtse club bij de As-Soennah moskee; de toegewezen, alternatieve plek bij het Malieveld werd door de organisatie zelf afgewezen. Het leidde zondag tot een kat-en-muis-spel met de politie in een aantal buurgemeenten van Den Haag.



'Vraag is niet of maar wanneer geweld wordt gebruikt tegen moslims'

'Wij accepteren dit nooit en te nimmer en geven er zelf wel ruchtbaarheid aan om hierbij het huidige sentiment aan te tonen. Deze actie toont nogmaals aan dat het niet de vraag is of, maar wanneer deze daden zich zullen uiten in geweld tegen moslims! De maatschappij mag dit niet accepteren.', aldus de bestuursvoorzitter.

