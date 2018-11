Deel dit artikel:













Rijnsburgse Boys-speler Tillema over streaker: 'Ik hield me in, mijn vrouw kijkt de samenvatting' Joël Tillema neemt de streaker aandachtig in zich op | Foto: Orange Pictures

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys-speler Joël Tillema speelde onbedoeld een rol in het streakermoment in de eerste helft. Een vrouw rende naakt het veld op. ‘Ze rende mijn armen in, maar ik hield me in. Mijn vrouw kijkt die samenvattingen ook’, lacht de speler van Rijnsburgse Boys.