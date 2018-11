Pompbediende jaagt overvaller weg

DEN HAAG - De politie doet onderzoek naar een gewapende overval op tankstation Esso aan de Vreeswijkstraat zondagochtend. Rond 07.15 uur kwam een man de winkel binnen. Hij bedreigde de medewerker van de winkel met een mes en eiste geld.

De medewerker ging niet op de dreigementen in. De overvaller werd de winkel uit gejaagd. Na de overval rende de man weg. Bij een zoekactie rondom het Zuiderpark werd hij niet gevonden.

Mensen die meer weten, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844. Het gaat om een lichtgetinte man met een dun postuur. Hij droeg zwarte kleding met een capuchon. Hij had ook sportschoenen aan.



Eerdere overval

Het tankstation aan de Vreeswijkstraat werd in 2016 ook al overvallen. De overvaller bedreigde toen een medewerker met een mes dat hij in de mouw van zijn jas had verstopt. Hij eiste geld uit de kassa. Nadat hij dat had gekregen, vluchtte hij.

LEES OOK: Verdachte overval tankstation Den Haag aangehouden na tips Team West