Opnieuw twee auto's in brand in Delft Autobrand aan de Prunuslaan in Delft. | Foto: Regio15 Autobrand aan de Meidoornlaan in Delft. | Foto: District8

DELFT - In Delft hebben zaterdagavond twee auto's in brand gestaan. Aan de Prunuslaan vloog een auto halverwege de avond in brand en aan de Meidoornlaan ging een voertuig aan het eind van de avond in vlammen op.

De politie sluit niet uit dat de branden zijn aangestoken. Er zijn de afgelopen tijd meer autobranden geweest in Delft. Vorige maand brandde in de Van Kinschotstraat twee auto's uit van dezelfde eigenaar. LEES OOK: Twee auto's van zelfde eigenaar gaan in vlammen op