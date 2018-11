Mogelijk harddrugs gevonden in bedrijfspand Den Haag

DEN HAAG - In een bedrijfspand aan de Uitenhagestraat in Den Haag zijn mogelijk harddrugs gevonden. Volgens nieuwssite Regio15.nl gaat het om een cocaïnewasserij. De politie kwam de wasserij op het spoor door een brandje in het pand.

Een woordvoerder van de politie kon zondag nog niet zeggen wat er precies aan de hand is en kon ook nog niet bevestigen dat het om een cocaïnewasserij gaat. Voor het pand stonden zondagochtend zwaar bewapende agenten. Bij het pand was ook de Landelijke Faciliteit Ontmantelen aanwezig. Dat is een ondersteunde forensische afdeling binnen de politie die zich bezighoudt met chemische stoffen.

Boven het pand dat wordt beveiligd staat dat er een autowasbedrijf in zit. De voormalig eigenaar van dat bedrijf laat aan Omroep West weten maanden geleden het pand al te hebben verlaten. Er zit nu een ander bedrijf in. Degene die daar de leiding over zou hebben, is onbereikbaar.