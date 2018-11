Drie jongens bedreigen 17-jarig meisje met vuurwapen

GOUDA - Drie jongens hebben zaterdagavond geprobeerd een meisje van 17 uit Gouda te beroven van haar mobiel. Een van de jongens dreigde met een vuurwapen.

Het meisje wilde de jongens voorbij fietsen op het pad langs de Brittenburg, maar twee van de jongens blokkeerden het pad. Het meisje viel. Vervolgens dreigde een van de jongens met een vuurwapen. Hij wilde de spullen van de Goudse hebben.

Het meisje ging niet in op het dreigement. Ze schreeuwde naar de jongen met het vuurwapen. De drie renden daarna weg. Een zoekactie naar de verdachten heeft niets opgeleverd.



Drie verdachten

Twee van de verdachten zijn vermoedelijk tussen de 15 en 16 jaar en hebben een getinte huidskleur. Ze zijn allebei slank en droegen donkere kleren. Van de derde verdachte is wat minder bekend. Het is alleen duidelijk dat ook hij donkere kleren droeg en een grijze herenfiets had.