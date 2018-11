Supporters Rijnsburgse Boys: geen vuurwerk maar tieten

RIJNSBURG - Het was het gesprek van de dag in Rijnsburg na de wedstrijd Rijnsburgse Boys tegen AFC zaterdag: de vrouwelijke streaker die na 20 minuten spelen het veld op kwam rennen. Het vrouwelijk schoon hielp Rijnsburgse Boys niet aan de overwinning, maar de actie werkte wel sfeerverhogend. En dat was precies de bedoeling van HKR; de Harde Kern Rijnsburgse Boys.

'Ik heb wel wat commentaar van wat moeders gekregen', zegt een woordvoerder van HKR. 'Maar over het algemeen werd er toch vooral leuk op gereageerd.' De zegsman wil desalnietemin niet met zijn naam in dit stukje. 'Sommige jongens zijn dan jaloers op zo'n actie en dan loop je de kans dat ze je weten te vinden.'

'We doen wel vaker dit soort ludieke acties', zegt hij. 'Maar deze was wel iets extremer geef ik toe. Je kan wel stellen dat het nu het gesprek van de dag is in Rijnsburg.' Twee jaar geleden is de HKR begonnen met ludieke acties. 'Ook een beetje ingegeven door de strengere regels van de KNVB. Logisch ook, want vuurwerk en rookpotjes kunnen natuurlijk gevaarlijk zijn in het publiek.'



Ultieme droom

En dus is er nu een vast clubje binnen de HKR die dit soort acties verzint. 'We vinden het leuk om te bedenken en te organiseren', aldus de woordvoeder. Het doel is dat het sfeerverhogend werkt. 'De naakte dame op het veld was de ultieme droom van één van ons.'

'Hoe ze heet weet ik niet', zegt hij. 'Je komt dan bij zo'n modellenbureau uit en er waren drie dames die er wel voor voelden. Het plan was oorspronkelijk om de stunt in de derby tegen Katwijk te doen, maar daar voelde ze door alle aandacht voor die wedstrijd weinig voor. Maar dit wilde ze wel.'



Oproep

De woordvoerder roept andere clubs op om gezamenlijk ludieke acties te bedenken. 'We hebben Katwijk al benaderd, maar daar ligt samenwerking nog iets te gevoelig.'

