Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie houdt man aan na mishandeling 35-jarige vrouw Foto: Richard Mulder

HAZERSWOUDE-DORP - Een 35-jarige vrouw is zondagochtend mishandeld op de Voorwillenseweg in Gouda. Een 30-jarige verdachte is door de politie aangehouden.

De echtgenoot van de vrouw is volgens de politie na de mishandeling achter de verdachte aangegaan, maar hij werd op de Bernadottelaan bedreigd met een mes. Na de bedreiging is de verdachte weggerend. Hij is later door agenten aangehouden. De politie hoopt in contact te komen met getuigen van de mishandeling. Wie meer weet, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.