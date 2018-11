Deel dit artikel:













LIVEBLOG: Revancheert ADO Den Haag zich tegen FC Utrecht? ADO Den Haag-speler Lex Immers | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag gaat vandaag op bezoek bij Dick Advocaat. De Hagen is sinds twee maanden trainer van FC Utrecht en staat zesde met de Domstedelingen. ADO vinden we vier plekken lager op de ranglijst. De mannen van Fons Groenendijk wonnen slechts één van de laatste zes competitiewedstrijden. Daarnaast verloren ze met grote cijfers van Feyenoord in het toernooi om de KNVB-beker. Kortom: ADO is uit op revanche.

Mis niets van het duel met FC Utrecht via dit liveblog of via Radio West (89.3fm).