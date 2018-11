Wijkagent samen met voedselbank op zoek naar broodbeleg voor kinderen

De voedselbank in Leiden (Foto: Dorien Snijders)

LEIDEN - 400 pakken vruchtenhagel en hagelslag en 400 potten pindakaas, jam en chocopasta. Wijkagent Eric van Dommelen doet zijn best al die spullen voor de kerst bij elkaar te krijgen. Het eten wordt ingezameld voor gezinnen met kinderen uit Leiden en omgeving die eten krijgen van de Voedselbank.

Een paar jaar geleden bedacht hij de hashtag #1cmbroodbeleg en begon hij met het inzamelen van beleg. De actie bleek een groot succes. Ook vorig jaar zamelde hij beleg in.

Volgens de wijkagent krijgen de gezinnen dat soort producten nooit via de Voedselbank. 'Die zijn nogal duur. En ik vind dat kinderen die afhankelijk zijn van de Voedselbank ook wel eens iets lekkers mogen eten, zeker met kerst.'



Geschrokken

Al jaren zet de wijkagent zich in voor de voedselbank. Hij begon er naar eigen zeggen zes jaar geleden mee. 'Ik moest een handtekening hebben voor iets van iemand die vrijwilligerswerk deed bij de Voedselbank. Ik kwam toen iemand tegen die ik kende en daar schrok ik van.' Later hoorde hij waarom diegene naar de voedselbank moet. 'Ze had een heel plausibel verhaal. Toen ben ik gaan beseffen hoe snel het soms kan gaan.'

Volgens Van Dommelen komen vanuit het hele land donaties en zelfs ook van daarbuiten. 'Er is een vrouw die in Zuid-Frankrijk woont en die altijd de laatste week van november hierheen komt. Ze gaat dan ook naar vriendinnen en komt spullen brengen.'



Studenten helpen mee

Studenten uit Leiden dragen ook hun steentje bij. 'Ze drinken een weekend geen alcohol. Het geld dat ze daarmee besparen, geven ze uit aan eten. En dan komen ze met twee of drie boodschappenkarren het bureau binnen rijden. Echt geweldig.'

Wie wil doneren, kan terecht bij het politiebureau in Leiden aan de Vijf Meilaan 135.

