ADO komt blunder keeper Indy Groothuizen niet te boven tegen Utrecht

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft de uitwedstrijd tegen FC Utrecht met 3-0 verloren. Een blunder van doelman Indy Groothuizen na ongeveer tien minuten spelen, kon niet meer ongedaan worden gemaakt door de Haagse equipe. Uiteindelijk liep het team van Utrecht-coach Dick Advocaat in de tweede helft uit naar een ruime zege.

ADO keek al snel tegen een achterstand aan. Groothuizen verslikte zich in een terugspeelbal en zag de bal van zijn voet springen. De bal kwam op de paal terecht, waarna Cyriel Dessers binnenschoot. Er stonden tien minuten op de klok.

In het restant van de eerste helft, rechtten de mannen van Fons Groenendijk de rug. Immers en Hooi namen het Utrecht-doel onder vuur, maar misten scherpte. Uiteindelijk was de vroege treffer van Utrecht voldoende voor de thuisploeg om met een voorsprong de rust in te gaan.

Poging bekopen met blessure

Twintig seconden na rust was Sheraldo Becker dicht bij de gelijkmaker. Hij moest zijn poging echter bekopen met een blessure en werd gewisseld voor Thijmen Goppel.

ADO was sterker de tweede helft, maar het was Utrecht dat de score uitbreidde. Uit een corner kopte aanvoerder Willem Janssen halverwege de tweede helft raak. De groengele formatie liep vervolgens achter de feiten aan. Joris van Overeem maakte na een prima aanval de 3-0 voor de ploeg uit Utrecht. Door het verlies vinden we ADO terug op de twaalde plek in de eredivisie. Dick Advocaat staat vijfde in die competitie.

Scoreverloop FC Utrecht - ADO Den Haag 3-0 (1-0)



'8 Dessers 1-0

'67 Janssen 2-0

'78 Van Overeem 3-0

: Jensen, Klaiber, Letschert, Janssen, Gavory, Van Overeem, Gustafson ('83 Van de Streek), Emanuelson ('80 Boussaid) , Tannane, Dessers ('60 Van der Maarel), Kerk

Opstelling ADO Den Haag: Groothuizen, Troupée, Beugelsdijk ('72 Pinas), Kanon, Meijers, Immers, El Khayati, Malone, Hooi ('72 Falkenburg), Necid, Becker ('52 Goppel)

Scheidrechter: Jeroen Manschot

Gele kaarten: Van Overeem, Gustafoson, Van der Maarel (FC Utrecht). Beugelsdijk, Troupée (ADO Den Haag)

Rode kaarten: Niet van toepassing

Stadion: Galgewaard Utrecht

LEES OOK: Supporters Rijnsburgse Boys: geen vuurwerk maar tieten