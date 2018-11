Leimuiden levert Nederlands kampioen Bonaken

LEIMUIDEN - Michel Semp uit Leimuiden is Nederlands kampioen Bonaken 2018 geworden. Weinig mensen kennen het kaartspel nog, maar het staat wel in de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed van Nederland. En betekent dat het spel een grote cultuurhistorische waarde wordt toegekend. Het spel draait om de verliezer, want die moet een rondje geven. Je speelt het aan de bar, waarbij het aantal spelers en het aantal kaarten dat aan het spel meedoet varieert.

Het negentiende NK Bonaken werd afgelopen weekend gehouden bij Café Keijzer in Leimuiden. Het NK telde dit jaar maar liefst 129 deelnemers uit heel Nederland. Voor het eerst in de geschiedenis was de provincie Brabant ook vertegenwoordigd met een delegatie uit Veldhoven. Veldhovenaar Angelo van Engelen eindigde als allerlaatste en kreeg een zwabber mee naar huis. Een zwabber is behalve een huishoudelijk product ook een Bonaakterm.

In de finale zegevierde Semp over Paul Koch uit Alphen aan den Rijn die tweede werd, Henk Enthoven uit Alphen aan den Rijn werd derde en Maikel van Scheppingen uit Roelofarendsveen vierde. De hoogst genoteerde vrouw was Agnes van Berkel uit Roelofarendsveen.



Traditie in ere houden

De afgelopen weken hebben ongeveer twintig jonge spelers les gehad in het kaartspel. Voor de nieuwkomers was ook dit jaar een prijs: Rookie van het jaar. De meest talentvolle nieuwkomer was zaterdag de finalist Maikel van Scheppingen.

'Alleen al bij Café Keijzer in Leimuiden wordt al 100 jaar gebonaakt, en misschien wel veel langer', zegt Wim Buskermolen, de voorzitter van de Stichting Bonaken Nederland. 'We zijn het de generaties die ons voor gingen verschuldigd deze prachtige traditie in ere te houden maar ook gaandeweg over te dragen aan volgende generaties.'