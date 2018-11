Zara is de Zoetermeerse flessenkoningin

ZOETERMEER - Ze is nog maar net de deur uit of het eerste plastic flesje heeft ze al te pakken. Ze is dan ook de schoonmaakkampioen van Zoetermeer. Elke dag speurt ze met haar baasje naar rondslingerende lege plastic flesjes: de vijfjarige zwarte herder Zara.

En in de Zoetermeerse wijk Rokkeveen zijn heel wat lege flesjes te vinden, zegt Franca Kosten, het baasje in kwestie. 'Er zijn wel openbare prullenbakken maar te weinig. Veel zwerfafval wordt daarom her en der maar neergegooid.' En dan komt Zara weer in actie. Na kort snuffelen in een bosje heeft ze het volgende plastic flesje alweer tussen haar tanden zitten.

Kosten: 'Zara heeft dit jaar al 250 flesjes bij elkaar gesprokkeld. Het is vooral het gekraak van de flesjes dat Zara leuk vindt. Ze pakt het flesje, ze bijt erin en hij kraakt. Dus ze heeft gelijk de beloning te pakken.'



Zara doet aan afvalscheiding

De flesjes die Zara vindt verdwijnen in twee tasjes die Zara op haar rug draagt. Bij thuiskomst gaan de flesjes in een houten bak die naast de deur staat. Als de bak vol is telt baasje Franca de flesjes en gaan ze uiteindelijk bij het plastic afval.

Hoewel lege blikjes natuurlijk ook lekker kunnen kraken laat Zara dit zwerfafval links liggen en daar is haar bazin blij mee. 'Blikjes kunnen zorgen voor wondjes in de mond van Zara het oppakt en dat wil ik natuurlijk voorkomen.'



Pluim van de gemeente

Het goede werk van Zara is niet onopgemerkt gebleven. Nadat Kosten foto's van Zara in actie op Facebook plaatste, kreeg ze een reactie vanuit het stadhuis. Gemeente Zoetermeer wilde ook een verhaaltje op haar Facebookpagina zetten over de opmerkelijke schoonmaakacties van Zara.

Franca Kosten is blij de reactie van de gemeente maar eigenlijk zou ze liever zien dat er meer zou gebeuren. 'Er is mij door de gemeente nog niet toegezegd dat er meer prullenbakken gaan komen of dat er een grote opschoonactie gaat plaatvinden om de wijk weer wat schoner te maken.'



Zara speurt door

Voorlopig zal Zara dus nog wel even het vuile werk moeten opknappen. Al lijkt ze daar absoluut niet onder te lijden.Sterker nog, met tevreden snuit rent ze alweer op het volgende lege plastic flesje af. Want zeg nou zelf, een krakend plastic flesje is toch helemaal het einde.