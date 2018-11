ADO-trainer Fons Groenendijk: 'Het punt is genaderd dat er iets moet gebeuren'

DEN HAAG - 'In principe geef ik lang vertrouwen aan mijn spelers', zei ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk na de 3-0 verloren wedstrijd tegen FC Utrecht. 'Maar het punt is genaderd dat er iets moet gebeuren. Het is nu kort na de wedstrijd. Maar het is duidelijk dat we op deze manier in de problemen komen.'

'We zitten in een negatieve spiraal', vervolgde de Leidenaar zijn verhaal. 'Dat moeten we snel omdraaien. Het is mij in het verleden een aantal keer gelukt. Maar op dit moment pakken we te weinig punten.'

Aanvoerder Aaron Meijers was het met zijn trainer eens. 'Het is een repeterend verhaal', zei de linksback. 'We waren te slordig en we speelden op een te laag tempo. Als we dingen willen ombuigen, moeten we keihard gaan werken.'

