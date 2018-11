Deel dit artikel:













Patrick Roest maakt met tien kilometer triologie compleet, Nuis pakt de 1000 meter in Thialf Patrick Roest | Foto: ANP

REGIO - Patrick Roest heeft zich dit weekend een geduchte concurrent van Sven Kramer getoond. De schaatser uit Lekkerkerk was bij de wereldbekerkwalificatie in Thialf een klasse apart. Na de 5000 meter (baanrecord) en 1500 meter (persoonlijk record) schreef hij zondagmiddag ook de tien kilometer op zijn naam.

Roest zegevierde in een tijd van 12.47,89, minder dan 3 seconden boven het baanrecord van Kramer (12.45,09). Daarmee was hij een halve minuut sneller dan zijn persoonlijk record. Kersverse vader Kramer zelf kwam op de 10.000 meter niet in actie. Hij meldde zich af wegens rugklachten. De uit Zoeterwoude afkomstige Kjeld Nuis pakte in Heerenveen de 1000 meter. De tweevoudig olympisch kampioen finishte in een tijd van 1.07,95. LEES OOK: Schaatser Patrick Roest schittert in Thialf op de 5000 en 1500 meter