Complimenten voor Rijnsburg-supporters: 'Zo ga je met een vedette om' Foto: Omroep West

REGIO - In een nieuwe aflevering van Bankzitters praten Herman en Willem natuurlijk over de streaker die zaterdagmiddag te zien was bij Rijnsburgse Boys tegen AFC, maar ook het over gedrag van de Rijnsburg-supporters. 'Ik wil alle supporters van Rijnsburgse Boys een compliment maken', aldus Willem.

'Zij weten, ondanks dat hij bij de tegenstander speelde, hoe je met een vedette om hoort te gaan.' Daarmee doelt Willem op de reactie van het Rijnsburg-publiek aan het adres van oud-Rijnsburg-speler Raily Igancio. 'Hij kreeg een wissel en daarna een staande ovatie. Ze hadden hem ook uit kunnen fluiten of uit kunnen schelden.' Verder hebben Herman en Willem het over de keuze van VVSB voor Eric Meijers en de eerste wedstrijd van Jan Zoutman bij Katwijk. LEES OOK: Supporters Rijnsburgse Boys: geen vuurwerk maar tieten