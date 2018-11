Actie van Harde Kern: 'Iedereen keek net de andere kant op, rent er een blote dame het veld op'

RIJNSBURG - 'Het was een leuke actie, ze had ook nog de kleuren van Rijnsburgse Boys aan.' Voorzitter Ad Hendriksen van Rijnsburgse Boys kon zelfs wel glimlachen om de actie van de Harde Kern Rijnsburgse Boys, de supportersvereniging van zijn club. 'Iedereen keek net de andere kant op omdat er een confettikanon was afgegaan komt er opeens een blote dame het veld oplopen.'

Het was het gesprek van de dag in Rijnsburg tijdens de 'derde helft' van Rijnsburgse Boys tegen AFC zaterdag: de vrouwelijke streaker die na 20 minuten spelen het veld op kwam rennen. Het vrouwelijk schoon hielp Rijnsburgse Boys niet aan de overwinning, maar de actie werkte wel sfeerverhogend. En dat was precies de bedoeling van HKR; de Harde Kern Rijnsburgse Boys, de supportersvereniging die wel vaker een geintje uithaalt.

De supporters hadden hem als voorzitter ook niets gevraagd. 'Nee, wil ik ook niet weten. Als ze de club maar niet in problemen brengen.' Want vuurwerk en rookpotjes mogen niet meer van de KNVB. 'Prima zolang ze als Sint en Zwarte Piet verkleed gaan, of een fruitmand met uien naar Katwijk sturen.'



Kleuren van de club

'De dame werd ook goed opgevangen door onze supposten', zegt Hendriksen. Die leidden haar direct buiten het stadion, zodat ze in een warme auto direct door naar huis kon. 'Want het is strafbaar, he.'

De jongedame had gelukkig wel laarzen aan. 'Je wilt niet weten wat er was gebeurd als ze op dat gladde veld onderuit was gegaan. Het was behoorlijk koud en nat.' Dus die donkere vlek op haar achterwerk kwam niet van het veld? 'Haar borsten en billen waren in onze kleuren geverfd. Geel en zwart.' Of die versiering door de Harde Kern zelf is aangebracht viel niet te achterhalen.

LEES OOK: Rijnsburgse Boys-speler Tillema over streaker: 'Ik hield me in, mijn vrouw kijkt de samenvatting'