Jutta Leerdam pakt 1000 meter in Thialf, Esmee Visser wint op de 5000 meter Jutta Leerdam | Foto: ANP

REGIO - Jutta Leerdam heeft bij de wereldbekerkwalificatie in Heerenveen de 1000 meter gewonnen. De negentienjarige schaatsster uit 's-Gravenzande won in een tijd van 1.15,33. Esmee Visser won de 5000 meter in een tijd van 6.50,64. Antoinette de Jong, werd tweede op ruim 7 seconden afstand.

Op de duizend meter finishte Leerdams dertien jaar oudere collega Ireen Wüst (32) als tweede. De Brabantse eindigde met de tijd: 1.15,57. Letitia de Jong maakte het podium compleet. Leerdam eindigde op de 500 meter als tweede achter Letitia de Jong. Op de 1500 meter greep het schaatstalent net naast een wereldbekerticket met een zesde plek. Esmee Visser maakt status waar

Esmee Visser maakte bij de wereldbekerkwalificatie in Thialf op de 5000 meter haar status als Olympisch kampioene waar. Zaterdag moest ze op de 3000 meter nog genoegen nemen met de derde plek. Op die afstand is Visser regerend Europees kampioen en wil ze dit seizoen, evenals op de 5000 meter, opnieuw voor de hoofdprijzen gaan. Visser was op haar favoriete afstand (5000 meter) goed op weg om het baanrecord van de Tsjechische Martina Sablikova, die in 2007 een tijd van 6.49,31 neerzette, te verbreken. In de slotfase moest de 22-jarige rijdster van TalentNED toch net iets te veel op dat schema toegeven. Met haar eindtijd bleef ze ook net boven haar gouden race bij de Winterspelen in Zuid-Korea (6.50,23). LEES OOK: Patrick Roest maakt met tien kilometer triologie compleet, Nuis pakt de 1000 meter in Thialf