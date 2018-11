Deel dit artikel:













Man aangehouden na gijzeling in Wateringen (Foto: District8)

WATERINGEN - Een arrestatieteam van de politie heeft zondagavond een man aangehouden in een woning aan de Kaapstander in Wateringen. De man had eerder op de avond zijn ex-vrouw bedreigd in de woning. Daarna zou hij de vrouw hebben gegijzeld. Daarbij zou een mes zijn gebruikt.

De vrouw is na de aanhouding van de man in goede gezondheid uit de woning gehaald. Wel wordt ze nog gehoord om erachter te komen wat zich precies heeft afgespeeld in de woning. De man is aangehouden en wordt verdacht van bedreiging en vrijheidsbeneming.





