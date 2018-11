Sjaak Polak stopt na dit seizoen bij SJC: 'Op mijn verzoek'

NOORDWIJK - Sjaak Polak is na dit seizoen geen trainer meer van SJC. De Hagenaar staat sinds juli 2017 voor de groep in Noordwijk. Hij werd vorig seizoen met de Sint Jeroens Combinatie kampioen van de hoofdklasse.

Polak zegt er zelf voor te hebben gekozen om afscheid te nemen van SJC. 'Mijn ambitie ligt erin om trainer te zijn in de derde of tweede divisie. Als je als club meer jeugd - zoals SJC - wil inpassen, dan kun je als club niet mee in de derde divisie. Dat vind ik jammer.'

'Ik wilde de club zelf op tijd informeren over mijn keuze', vervolgt de succescoach. 'Na twee goede seizoenen ga ik niet verder.'



Voors en tegens tegenover elkaar

Polak weet dat de club tevreden is over zijn prestaties. 'Dat blijkt uit appjes en gesprekken', zo verzekert hij. 'Ik heb er goed over nagedacht. Alle voors en tegen tegenover elkaar gezet. Daaruit blijkt dat het beter is om afscheid te nemen van deze fantastische groep.'

De komende maanden worden de trainers voor het volgende seizoen aangesteld door de amateurclubs. Is er al geïnformeerd naar de diensten van Polak? 'Iedereen weet dat ik op gesprek ben geweest bij Katwijk', zegt hij. 'Ik kreeg lovende woorden van technisch manager Cees Bruinink. Maar ik ga het de komende tijd allemaal wel zien.'



'Op een goede manier afscheid nemen'

Vervolgens klinkt Polak strijdbaar. 'Ik wil op een goede manier afscheid nemen. Door in de derde divisie te blijven.' SJC staat vijftiende van de achttien clubs. Afgelopen weekend verloor de Noordwijkse equipe met 1-0 van ODIN '59.

De competitie ligt komend weekend stil. Maar een week later wacht rodelantaarndrager De Dijk. 'Daar ga ik me nu goed op voorbereiden', laat Polak weten. 'Ik wil het goed afsluiten. Het gaat zwaar worden, maar we hebben er de kwaliteit voor. En let wel: Sjaak Polak is niet groter dan de club.'

