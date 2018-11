Deel dit artikel:













West Wekker: Heropbouw kinderboerderij en Alphen wil druk van de ketel (Foto: Omroep West)

REGIO - Goedemorgen! In Warmond wordt druk gewerkt aan de heropbouw van de kinderboerderij die afgelopen zomer afbrandde. In Alphen aan den Rijn dreigt de woningmarkt over te koken. Daar wil de gemeente iets aan gaan doen. En een half miljoen kinderen doen deze week weer mee met het Nationaal Schoolontbijt. Dit is de West Wekker.

Wat kun je vandaag verwachten?

Afgelopen zomer is kinderboerderij De Kloosterhof in Warmond afgebrand. Hokken en stallen zijn met de grond gelijk gemaakt. Medewerkers zijn daarna een geldinzamelingsactie begonnen en zijn nu bezig met de heropbouw. Wij gaan even langs.

De Alphense woningmarkt dreigt over te koken. Stijgende woningprijzen, langere wachtrijen voor een sociale huurwoning en steeds minder mogelijkheden om snel woningen te bouwen. De gemeente gaat hierover in gesprek op de Alphense woonconferentie. Daar meer over later vanavond op onze website.

In Delft zijn ze bezig met het maken van een muziekstuk over de stad. Het moet gaan over verleden, heden en toekomst. Koninklijke Harmoniekapel Delft - die achter het idee zit - schakelt de hulp van het publiek in. Want welk écht Delftse geluid mag écht niet ontbreken in zo'n compositie? Meer daarover op Radio West

De bewoners die rondom de Goudse Turfmarktkerk wonen mogen weer terug, omdat de stutwerkzaamheden voorbij zijn. Burgemeester Schoenmaker verwelkomt de bewoners. Maar hoe nu verder? Wij gaan langs.

Het weer: De dag begint mogelijk grijs, in de loop van de dag breekt de zon door. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het wordt 12 of 13 graden.



Beeld: MeteoGroup De dag begint mogelijk grijs, in de loop van de dag breekt de zon door. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het wordt 12 of 13 graden. Ga je vandaag op pad met de auto? Check dan hier alvast de actuele files. En dit moet je ook nog weten:

Er rijden weer metro's langs station Stadhuis in Rotterdam. Het metrostation is al anderhalve week dicht na de vondst van asbest. Het station zelf blijft wel dicht.

De provincie Flevoland begint pas met het afschieten van ruim duizend edelherten in de Oostvaardersplassen als de rechter heeft bepaald of het mag. Vandaag dient de zaak in de rechtbank in Lelystad.