Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Woningbrand in Zevenhuizen Woningbrand Zevenhuizen | Foto: AS Media

ZEVENHUIZEN - In een woning aan de Rozenstraat in Zevenhuizen heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de brand.

De bewoners van het huis zouden wakker zijn geworden van de rookmelders. Bij de brand kwam veel rook vrij. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. LEES OOK: Politie ontdekt woningbrand aan Monstersestraat Den Haag