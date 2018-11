Deel dit artikel:













Auto vliegt in brand na aanrijding Auto in brand na aanrijding | Foto: AS Media

ZEVENHUIZEN - In de nacht van zondag op maandag is op de kruising van N219 met de Zuidelijke Dwarsweg in Zevenhuizen een auto in de brand gevlogen nadat het voertuig in botsing kwam met een andere auto.

Eén van de bestuurders zou zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Ondanks dat de brand snel onder controle was, zijn beide voertuigen total loss. LEES OOK: Opnieuw twee auto's in brand in Delft