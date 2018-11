Deel dit artikel:













Haagse Stadsboerderijen genomineerd voor dierenwelzijnsprijs Pasgeboren lammetjes | Foto: ANP

DEN HAAG - De Haagse Stadsboerderijen zijn genomineerd voor de Ida Zilverschoonprijs. De prijs is voor een persoon of organisatie die zich op een positieve manier inzet of onderscheid van de bescherming van dieren en dierenmishandeling bestrijdt of voorkomt.

De Haagse Stadsboerderijen zijn genomineerd met het Huisdier Informatiepunt project. Het project is opgezet door verschillende instanties, waaronder De Dierenbescherming Haaglanden, het Haags Dierencentrum en de Haagse Stadsboerderijen. Met de campagne willen de organisaties benadrukken dat je goed moet nadenken over het nemen van een huisdier. De winnaar wordt op donderdag 8 november bekend gemaakt en wint 2500 euro. Naast de Haagse Stadsboerderijen maken Stadsboerderij de Zimmerhoeve in Amsterdam en het Natuurcentrum in Gorinchem kans op de prijs. LEES OOK: Met die warmte maar even niet knuffelen met cavia's op kinderboerderij