Ambulancepersoneel Haaglanden gaat weer actie voeren

DEN HAAG - De acties van ambulancepersoneel in de regio Haaglanden worden vanaf donderdag hervat, laat vakbond FNV weten. In september voerde het ambulancepersoneel actie voor een betere cao. Als reactie hierop sloot de werkgeversorganisatie vorige week een deal over een nieuwe cao met vakbond CNV. FNV, die ongeveer een kwart van alle ambulancemedewerkers vertegenwoordigt, was daar echter niet bij betrokken.

'We voelen ons hierdoor buitenspel gezet en daarom gaan we weer opnieuw actie voeren', vertelt FNV-kaderlid Jim. De acties beginnen maandag al in Rotterdam en in Noord-Holland. Vanaf donderdag zijn er ook acties in Utrecht en Den Haag.

'De ambulancemedewerkers zijn woest op branchevereniging Ambulancezorg Nederland (AZN). Die brak het overleg over een nieuwe cao met FNV afgelopen dinsdag af'', zegt Fred Seifert, bestuurder bij de bond. Het is volgens Jim onduidelijk wanneer betrokken partijen weer met elkaar om tafel gaan voor een onderhandelingsakkoord waar ook de FNV bij betrokken wordt.



Stiptheidsacties

Het ambulancepersoneel in de regio Haaglanden zal vanaf donderdag zogenoemde 'stiptheidsacties' gaan uitvoeren. 'Dit betekent dat we de cao strikt gaan naleven en geen flexibiliteit tonen die in veel gevallen voordelig is voor de werkgever', vertelt Jim.

Doordat het ambulancepersoneel de regels van de cao zorgvuldig naleeft, is het minder snel inzetbaar voor andere werkzaamheden. Ook zullen de ambulancemedewerkers niet extra werken en geen onnodige risico's nemen bij de zorgverlening.

Patiënten hoeven zich volgens Jim geen zorgen te maken. 'De veiligheid komt niet in het geding. We zullen te allen tijde de zorg bieden die nodig is.'

