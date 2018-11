Deel dit artikel:













Naaldwijkse Lara van Ruijven pakt eerste shorttrackgoud Lara van Ruijven | Foto: Orange Pictures

NAALDWIJK - De Naaldwijkse Lara van Ruijven heeft voor het eerst in haar shorttrackcarrière een gouden plak behaald. De 25-jarige schaatster won in het Canadese Calgary de 500 meter in een wereldbekerwedstrijd.

De Naaldwijkse ging meteen aan kop en gaf die positie niet meer uit handen. 'Ik lag vooraan en ik deed er alles aan om daar te blijven', zei ze na haar gouden race. 'Ik kan het niet geloven dat ik heb gewonnen.'

