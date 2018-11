Deel dit artikel:













Barney kansloos onderuit in halve finale World Series Finals Raymond van Barneveld | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - Raymond van Barneveld heeft in de halve finale van de World Series Finals met 11-2 verloren van de Engelsman James Wade. In de kwartfinale van het toernooi in Wenen versloeg de Hagenaar nummer één van de wereld Michael van Gerwen met 10-8.

Barney won in de partij tegen 'The Machine' nog wel de eerste leg. Daarna was het Wade die het spel dicteerde. Pas in de tiende leg kon de voormalig postbode nog een tweede punt achter zijn naam schrijven. Barney gooide gemiddeld 94,26 per drie pijlen, Wade deed het met 100.37 heel wat beter. De Engelse tegenstander van Van Barneveld won uiteindelijk het toernooi door in de finale Michael Smith met 10-11 te verslaan. De voorgaande drie jaren won Michael van Gerwen het toernooi. LEES OOK: Barney naar halve finale World Series of Darts na winst op Michael van Gerwen