Na fikse brand: Kinderboerderij Warmond herbouwd

WARMOND - Blije gezichten bij kinderboerderij de Kloosterhof in Warmond maandagochtend, want daar kunnen ze door middel van geldinzamelingsatie vanaf nu beginnen met de wederopbouw van de boerderij. Afgelopen zomer brandde kinderboerderij de Kloosterhof in Warmond helemaal af. Van de hokken en stallen was niets meer over, net zoals van de spullen die daar in lagen.

Medewerkers zijn daarom na de brand een geldinzamelingsactie begonnen om de verloren inboedel te bekostigen. Volgens Peter van Dam, voorzitter van de Kloosterhof, is er in totaal 30.000 euro nodig om een nieuwe inboedel aan te schaffen. 'We hebben nu al 20.000 euro op de bankrekening staan en dat betekent dat we genoeg geld hebben om op te kunnen starten.'

Er was na de brand veel verdriet bij de medewerkers van de kinderboerderij, maar vanwege het succes van de inzamelingsactie is dat wel enorm verzacht. Binnen drie dagen stond de teller namelijk al op 11.000 euro. 'We kregen medeleven vanuit het hele land. Veel mensen wilden ons helpen. Het was hartverwarmend', vertelt Van Dam.



Gebouwen en stalletjes

Ook medewerkster Laura is blij met de opbouw van de kinderboerderij. 'Binnen een paar minuten was onze droom met de grond gelijk gemaakt. Het is daarom heel fijn dat we met deze steun de boerderij snel weer kunnen opbouwen.' Maar met alleen een nieuwe inboedel, zoals hooi en zadels, is de kinderboerderij er nog niet. De gemeente en de verzekeraar betalen daarom de stallen en gebouwtjes.

