ZZ Leiden wint sinds dertig maanden weer eens in Den Bosch ZZ Leiden-speler Darius Thompson. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - ZZ Leiden heeft New Heroes Basketball Den Bosch met 83-91 verslagen. De laatste keer dat de Leidse baskerballers in De Maaspoort wonnen, was begin april 2016. Bij rust hadden de Leidenaren een 37-45 voorsprong.

Leiden heeft alle wedstrijden in de competitie tot nu toe gewonnen. Doordat ze ook Europees hun wedstrijden meepikken, hebben ze minder wedstrijden in de competitie gespeeld dan de concurrentie. De basketballers uit de Sleutelstad zijn vooralsnog terug te vinden op de derde plaats met vier gespeelde wedstrijden en acht punten. Koploper Landstede is eveneens zonder puntverlies en staat na zes wedstrijden op twaalf punten.