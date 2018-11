Yuning Zhang maakt dinsdag rentree bij Jong ADO Den Haag

DEN HAAG - Yuning Zhang gaat dinsdagavond speelminuten maken bij het beloftenelftal van ADO Den Haag. De Chinees raakte begin september geblesseerd toen hij namens zijn land meedeed aan The Asian Games.

Ook Danny Bakker kan rekenen op speelminuten in het elftal van Virgilio Teixeira. Bakker was de laatste weken niet inzetbaar vanwege een beenblessure.

De wedstrijd van Jong ADO Den Haag tegen FC Eindhoven was eerst op maandag ingepland, maar is verschoven naar dinsdag. Om half 7 is de aftrap.

