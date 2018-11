The Chippendales komen: Kijken mag, aankomen niet

LEIDEN - Nog iets meer dan een maandje slapen en dan komen The Chippendales naar Leiden. Het gladborstige vijftal treedt 10 december op in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Voor iets meer dan vijf tientjes kun je zo dichtbij zitten, dat je ze bijna kunt aanraken. Bijna dan hè, want dat mag natuurlijk niet.

In de Stadsgehoorzaal zijn doorgaans 'keurige' activiteiten, zoals klassieke concerten. Het bronstige kwintet steekt daarbij wellicht wat vreemd af. 'Nee hoor', zegt een woordvoerster desgevraagd tegen Omroep West. 'Als je een podium van de stad wilt zijn, moet je voorstellingen maken en brengen die voor meerdere mensen bestemd zijn, niet alleen maar toneel wat bijvoorbeeld minder toegankelijk is.'

Toch kun je je afvragen of het zich inhoudsloos verlekkeren aan halfnaakt mannenvlees nog wel kan, in deze tijden van inclusiviteit en genderkwesties. 'Ach, het heeft inderdaad weinig om het lijf. Maar dat moet ook kunnen anno 2018. Zo zijn er veel meer voorstellingen, niet alleen bij ons maar ook elders in het land.' Overigens, voor elk wat wils? 'Voorstellingen met half ontblote dames staan dit seizoen niet op ons programma', erkent de woordvoerster.



Alleen maar vrouwen?

Of er alleen maar vrouwen op de voorstelling van The Chippendales afkomen is trouwens niet bekend. 'Dat kunen we niet aangeven, omdat degene die de kaarten online bestelt niet altijd ook degene is die op de voorstelling afkomt.' Volgens de woordvoerster verloopt de kaartverkoop goed.

'Ongeveer de helft is al verkocht, terwijl de publiciteit nog moet beginnen.' Kaartjes voor de 'gouden rang' kosten 55 euro en 50 cent. 'Dan zit je heel dichtbij.' Maar, kijken mag, aankomen niet, zeker? 'Dat klopt. De Stadsgehoorzaal heeft trouwens allemaal goede zitplekken hoor. En in de toegangsprijs zitten ook een drankje en de garderobe inbegrepen.'



Gratis kaartjes winnen bij Omroep West

Wie de haarloze heren van dichtbij wil aanschouwen, maar geen zin of mogelijkheid heeft de portemonnee te trekken, kan ook bij Omroep West terecht. Onze eigen womanizer Patrick van Houten geeft namelijk kaartjes weg. Wanneer is nog een verrassing. 'Niet al te lang voor de voorstelling', is het enige wat hij kwijt wil. Wie geïnteresseerd is in het winnen van deze kaartjes moet dus voorlopig elke dag tussen 09.00 uur en 12.00 uur luisteren naar het programma Aan de Bak op Radio West.