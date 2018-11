Stadsmuseum Zoetermeer wordt De Voorde: 'Een museum over heel Nederland'

ZOETERMEER - Met een nieuwe koers, nieuw gebouw én nieuwe naam maakt Stadsmuseum Zoetermeer zich op voor de toekomst: 'Niet Zoetermeer staat centraal, maar heel Nederland', zegt conservator conservator Marjonne Kube. 'Een vernieuwd museum dat gaat over mensen, identiteit en het dagelijks leven.'

Afgelopen weekend werd de eerste stap gezet met de onthulling van de nieuwe naam van het museum. Voortaan pronkt de naam 'De Voorde' op de deur. Die deur bevindt zich vanaf midden april in het Stadshart van de forensenstad. In die maand opent het nieuwe museum zijn deuren.

De naam 'De Voorde' heeft zowel een historische als symbolische betekenis, vertelt Kube: 'Zoetermeer is een oud veengebied. Daar had je doorwaadbare plaatsen die twee kanten met elkaar verbinden; een voorde genoemd. En dat is wat wij willen: mensen met elkaar verbinden in ons nieuwe museum. Zodat er meer begrip is voor elkaar.'



Zes verschillende generaties

Dat probeert het museum onder meer te bereiken met de tentoonstelling 'Dit Zijn Wij', een expositie waarin te zien is hoe generaties van elkaar verschillen. 'Aan bod komen zes generaties', legt consevator Kube uit: 'De stille generatie, babyboomers, de verloren generatie, de pragmatische generatie en als vijfde de millennials.

Een naam voor de zesde generatie gebruikt het museum niet: 'Die generatie is nog in ontwikkeling en daarom vragen we aan onze bezoekers welke naam zij passend vinden', aldus conservator Kube.



Stadsmuseum Zoetermeer sluit deuren

Mensen die het 'oude' stadmuseum willen bezoeken, moeten snel zijn. 'Volgende week gaan we dicht', vertelt Kube. 'Daarna maken we ons op voor de overgang naar het nieuwe gebouw. En het wordt veel inclusiever. We zitten nu bijvoorbeeld in een oude burgemeesterswoning met een opstapje. We gaan naar een open museum dat veel toegankelijker wordt.'

