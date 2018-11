Reconstructie handgranaatincident in Peperstraat Delft

De reconstructie in Delft in volle gang | Foto: Regio 15

DELFT - Er vindt maandagmiddag en -avond een reconstructie plaats van het handgranaatincident dat zich afgelopen mei in Delft afspeelde. In juni werden drie verdachten opgepakt. 'Bij doorzoekingen naderhand zijn verschillende spullen aangetroffen die we willen vergelijken met camerabeelden,' zegt het Openbaar Ministerie (OM).

Op 17 mei 's ochtends rond 5:00 uur ontploften in de Peperstraat en in de Breestraat twee handgranaten voor de deur van coffeeshop The Game en coffeeshop The Future. Twee verdachten op een scooter zijn te zien op camerabeelden van een winkelier in de Peperstraat.

Een maand later werden drie verdachten opgepakt die betrokken zouden zijn bij het incident. 'We hebben bij huiszoekingen een sporttas en schoenen gevonden. Die willen we vergelijken met wat op de beelden is te zien,' legt het OM uit. 'Dat doen we in dezelfde omgeving, met hetzelfde licht als op 17 mei.'



Verdachten zijn aanwezig

De verdachten zelf zullen er maandag in Delft niet bij zijn als tussen 12.00 uur en 21.00 uur de Peperstraat wordt afgesloten. 'Dat duurt zolang omdat het tijd kost om alles op te bouwen. Daarnaast neemt de afbouw ook tijd in beslag.'

Het OM zegt dat het niet kan voorkomen dat er overlast is tijdens de reconstructie in de buurt van de Peperstraat, Wijnhaven en Korenmarkt. 'Maar die gaan we tot een minimum beperken.' Veel ondernemers in de straat zijn op maandag sowieso gesloten en het aantal bewoners dat de deur niet uit kan is zeer beperkt.



Vervelend voor omzet

De restauranthouders en winkeliers die wel open zijn, denken dat het een rustige avond wordt: 'Ik verwacht niet veel mensen. Ze moeten toch eerst voorbij de politie als ze wat willen eten,' zegt de eigenaar van een grillroom in de Peperstraat. 'Ik snap dat het moet voor de veiligheid, maar het is vervelend voor onze omzet.'

Ook de zonnestudio in de Peperstraat heeft het minder druk. 'We hebben wel minder klanten vandaag. We zijn tot 22:00 uur open, dus ik merk het wel vanavond.'



Hoe de reconstructie is verlopen, wordt duidelijk bij de eerstkomende pro-formazitting op 18 december.

