Leidse brug tijdelijk verdwenen De Spanjaardsbrug wordt weggehaald | Foto: Robbert van Cleef/Omroep West

LEIDEN - De Spanjaardsbrug tussen Leiderdorp en Leiden is de komende zes weken even weg. De brug uit 1933 wordt gerestaureerd. Ook het brugwachtershuisje wordt gerestaureerd. Wat daar precies mee gaat gebeuren als het klaar is, wordt nog bekeken.

Maandag is er een paar uur lang hard gewerkt om de brug op te hijsen. Hij is daarna op een schip richting Sliedrecht geplaatst, waar de brug wordt gerestaureerd. Op het spektakel kwamen veel mensen af. Voetgangers en fietsers kunnen voorlopig toch gewoon van Leiden naar Leiderdorp en vice versa. Er ligt een ponton voor hen. Het scheepvaartverkeer heeft daar geen last van: een paar keer per dag wordt het ponton voor hen opzij geschoven.