Burgemeester stelt samenscholingsverbod in na overlast en ontploffing Warmond

De politie onderzoekt nog wat de oorzaak is van de ontploffing is | Foto: Omroep West

WARMOND - Burgemeester Carla Breuer van de gemeente Teylingen heeft maandagavond een samenscholingsverbod afgekondigd voor het gebied rondom de gemeentehaven in Warmond, het recreatie-eiland Koudenhoorn en de daarbij behorende wateren. Ook is er komende twee weken cameratoezicht op de gemeentehaven. Het verbod is ingesteld om overlastgevende jongeren aan te kunnen pakken.

De maatregel volgt op een ontploffing zondagavond op een woonboot in de gemeentehaven. De bewoner raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak is van de ontploffing.

Sommige omwonenden houden een groep jongemannen, die al langer voor overlast in het gebied zorgt, verantwoordelijk. De politie laat weten dat er eerder vernielingen zijn aangebracht aan de woonboot en de bewoner bedreigd is. Ook werden eind oktober de autoruiten van de eigenaar van de woonboot ingeslagen.



Meldingen van overlast

Het rommelt al langer in Warmond. Voor de zomer kreeg een aantal personen een gebiedsverbod, waarna de rust even terugkeerde. Na het aflopen van die gebiedsverboden werd het weer onrustig. Zo kwamen er begin september weer meldingen binnen over overlast van personen die in het gebied in bootjes verbleven.

In oktober werden twee mannen van 22 en 23 uit Leiden aangehouden. Een derde verdachte, een 24-jarige man uit Leiderdorp, werd aangehouden in Alphen aan den Rijn. Bij doorzoekingen werden onder meer luchtdrukwapens en verdovende middelen gevonden.



Frituurpan ontploft

Sinds de ontploffing op de woonboot zondagavond, wordt in de buurt volop gespeculeerd. Volgens sommigebewoners werd de ontploffing veroorzaakt door een oververhitte frituurpan. Anderen houden de groep overlastgevende jongeren verantwoordelijk. 'Dat verhaal van die frituurpan vertellen ze alleen maar om ons rustig te houden', zegt een vrouw die geregeld op het eiland Koudenhoorn moet zijn.

De vrouw durft het eiland niet meer op als het donker is, omdat ze bang is voor de jongeren die daar rond zouden hangen. 'Er wordt daar in drugs gedeald en er zijn wapens', aldus de vrouw. Met het samenscholingsverbod hoopt de burgemeester 'dat het gevoel van veiligheid weer terugkeert'.



Cameratoezicht rondom woonboot

Omdat er eerder al vernielingen aan de woonboot zijn aangebracht, is er een camera geplaatst. De politie heeft maandag de camerabeelden uitgelezen. De politie hoopt dat mensen die zondagavond iets gezien hebben, dat bij de politie melden.

