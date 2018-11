Zonder honger naar bed dankzij Michael en Wendy uit Den Haag

DEN HAAG - Heerlijk gekookt en lekker gegeten, maar tóch nog eten in de pan. Zonde om weg te gooien natuurlijk, want je zou daar iemand nog blij mee kunnen maken. Daarom bedachten Hagenaars Michael en Wendy een manier om mensen met een kleine portemonnee gratis maaltijden aan te kunnen bieden.

'Zonder honger naar bed', zo heet de Facebookpagina waarop je een oproep kan plaatsen als je een maaltijd overhebt. Die zijn bedoeld voor mensen met een krappe portomennee, vertelt initiatiefnemer Michael in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. 'We proberen hen te helpen door af en toe een maaltijd aan te kunnen aanbieden.'

Ook hopen Michael en Wendy op deze manier voedselverspilling tegen te gaan. Volgens Michael gooit een gemiddeld gezin in Nederland namelijk vijf kilo voedsel per week in de prullenbak: 'Dat vinden we gewoon hartstikke zonde. En als we met dat voedsel mensen met een krappe portemonnee kunnen helpen, dan doen we dat graag natuurlijk!'



Voorbij de schaamte

Op dit moment worden er via de Facebookpagina van Michael en Wendy meer maaltijden aangeboden dan afgenomen. Maar dat komt niet doordat er te weinig vraag naar is, legt Michael uit: 'Er zijn behoorlijk wat mensen die last hebben van schaamte, die niet over de drempel heenkomen om te vragen om een maaltijd.'

Om die reden is het mogelijk ook één op één te reageren op een oproep: 'Zodat mensen het niet per se in de groep hoeven te gooien', aldus Michael. 'Bovendien hebben we veel persoonlijk contact met degenen die gebruik maken van onze Facebookpagina. Zo kunnen we samen kijken welk gevoel zij erbij hebben en hoe we hen kunnen helpen. Alles om de drempel te verlagen.'



'We doen het met liefde'

Michael en Wendy voeren dit project uit naast hun werk. En dat vraagt behoorlijk wat tijd: 'We zijn er uren per dag mee bezig. Inmiddels helpt er nog iemand mee, omdat het al zo druk is. Maar we doen het met liefde', aldus Michael.

