Spiernaakte streaker: 'Dit was mijn eerste voetbalwedstrijd, weer eens wat anders' Stripster Foxy met iets meer kleren aan dan afgelopen zaterdag | Foto: Showtime Agency De streaker in vol ornaat | Foto: Hans Heemskerk De clubkleuren van Rijnsburgse Boys waren op de achterkant van de streaker aangebracht | Foto: Hans Heemskerk Rijnsburgse Boys-speler Joël Tillema bekijkt de streaker van top tot teen | Foto: Hans Heemskerk Close-up van de Streaker | Foto: Orange Pictures

RIJNSBURG - Ok, ok, we hebben er misschien al wat te veel berichten over gemaakt, maar gun ons bij die saaie publieke omroep nou ook eens een lolletje. Hierna houden we er over op - beloofd - dus nog één keer aandacht voor de spiernaakte vrouw die zaterdag de tongen losmaakte tijdens de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en AFC. De streaker laat aan Omroep West weten dat het bijzondere optreden haar goed is bevallen. ‘Iedereen had lol en dat was ook de bedoeling’, zegt ze.