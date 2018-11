Gemeente Alphen zoekt oplossing voor oververhitte woningmarkt

ALPHEN AAN DEN RIJN - Wat kan de gemeente Alphen aan den Rijn doen om de grote problemen op de woningmarkt tegen te gaan? Dat was de vraag op de Alphense Woonconferentie, maandagavond in het gemeentehuis. Gemeente, woningcorporaties, bewoners, makelaars en andere marktpartijen gingen daar met elkaar in gesprek.

Het grootste probleem voor Alphen aan den Rijn? 'De enorm toegenomen vraag naar woningen in alle soorten en maten', zegt wethouder Gerard van As resoluut. Eigenlijk schort het aan alles op de Alphense woningmarkt, zo blijkt maandagavond.

En dus moet er iets gaan gebeuren. Tijdens de Alphense Woonconferentie hoopt de gemeente samen met bewoners en andere partijen oplossingen te zoeken. Een vraagstuk waar veel gemeenten mee kampen. Makelaars in onze regio sloegen eind oktober nog alarm vanwege stijgende huizenprijzen.



Omarm de middelmaat

Maar waar kan de gemeente Alphen aan den Rijn dan op inzetten? Het bouwen van tiny houses? Bijzondere high-tech woningen? Of gewoon een doorsnee rijtjeshuis? Alle opties komen maandag langs. Volgens Marnix Groenland, beleidsmedewerker wonen bij de gemeente, is het belangrijk dat Alphen zijn eigen identiteit niet uit het oog verliest.

'Het klinkt vaak niet heel vriendelijk', zegt Groenland lachend. 'Maar wat ik merk aan Alphen aan den Rijn is dat men hier tevreden is met de betaalbare middelmaat. Alphen is het betaalbare alternatief in het Groene Hart. Maar het gebrek aan woningbouwlocaties blijft een knelpunt.'

Bouwen in Groene Hart





Alphen kan eigenlijk alleen op stedelijke locaties woningbouw realiseren. Appartementen schoten de afgelopen jaren dan ook als paddestoelen uit de grond. Maar gezinnen met kinderen, die vaak op zoek zijn naar een woning met voor- en achtertuin, kunnen binnen de gemeente op weinig plekken meer terecht.

Tenzij, zo laat wethouder Van As weten, de gemeente gaat bouwen in het groen rondom de stad. 'En daar is men huiverig voor', zegt Van As, 'als je gaat zeggen dat je wilt gaan bouwen in het Groene Hart. Maar daar kunnen wij op een goede én verantwoorde manier bouwen.'



Ernst

Toch komt er maandagavond geen definitieve oplossing voor de problemen op de Alphense woningmarkt. Maar: 'Ik hoop wel dat de ernst van het probleem in ieder geval overkomt', besluit wethouder Van As.