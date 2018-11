Vriend vermoorde Martin de Bruijn: 'Dit moet opgelost worden'

DEN HAAG - Iedere vrijdagavond gingen ze darten en dan op stap, Frank Petersen en Martin de Bruijn. Twee vrienden uit de Haagse Schilderswijk. Maar op vrijdagavond 17 november 1995 komt Martin niet opdagen. Frank spreekt meerdere keren zijn antwoordapparaat in, maar het blijft stil. Vijf dagen later vindt een buurman Martin in zijn huis in de Westerbergstraat in een plas bloed. Hij is vermoord.

De moord op Martin de Bruijn is nu bijna 23 jaar geleden. Hij is dan 35 jaar oud en laat een jonge zoon achter. 'Wat het ergste is gewoon: hij verdient dit niet. Het is geen harde crimineel, het is geen onderwereldfiguur.' De dader is in al die jaren nooit gepakt. 'Dit moet opgelost worden', zegt Frank. 'Als je zoiets doet, dan moet je straf krijgen.'

Frank Petersen (57) is taxichauffeur. Hij neemt ons mee door de Haagse Schilderswijk, langs de adressen waar Martin begin jaren negentig vaak kwam. In zijn auto rijden we door het leven van Martin, of Tinus, zoals Frank hem noemt.



Aandacht voor de moord

Frank is een vat vol met mooie verhalen over vroeger. Over de avonturen die hij beleeft als hij op stap is met zijn vriend Martin. Dat stappen begint vaak op vrijdagavond en eindigt pas op zaterdagmiddag.

Frank wil dat er aandacht komt voor de moord en dat de dader na al die jaren gepakt wordt. 'Dan slaap ik wat rustiger. Ik slaap wel, maar op vrijdag denk ik toch atijd nog aan hem.' Hij put hoop uit de zaak van Wilma Bres. Toen de moord uit 1989 onlangs aandacht kreeg, kwamen er dertig tips binnen. Net als de zaak van Martin staat die op de coldcasekalender van de politie.



Een kruimeldief

Martin leefde van een uitkering en van de handel in schoenen en kleding. 'Hij had de allermooiste kleding. Ik kreeg ook wel eens een pak van hem, dan zat het alarm nog onder in mijn broekspijp', vertelt hij lachend. Frank noemt hem liefkozend weleens 'kruimeldief'.

Hij nam nog wel eens een cadeau mee voor zijn vriend. 'Wat voor parfum moet ik voor je meenemen, vroeg hij dan', vertelt Frank. 'Of dan kreeg ik weer een stropdas van hem.'



Een echte vrouwenversierder

Voor Martin was het belanrijk dat hij er goed uitzag. 'Het was een knappe man en een vrouwenversierder.' Die vrouwen pikte hij op in kroegen in Den Haag, maar ook in Leiden, Noordwijk, Noordwijkerhout en Hillegom waren de twee bekende gezichten.

Het rondje door het leven van Martin begint op het Trekvlietplein. Daar stond vroeger een clubhuis, er werd gekaart en jongens uit de buurt speelden er biljart. Martin was er een graag geziene gast. Langs clubhuis De Mussen, een ander adres van Martin, rijden we door naar de volgende plek.



Clubhuizen in de Schilderswijk

Waar nu een vestiging van basisschool 't Palet staat, stond vroeger een clubhuis waar Frank en Martin vaak te vinden waren. 'Ik heb hier echt een leuke tijd gehad met Tinus', vertelt Frank. 'Je kon hier een kaartje leggen. Op één hoog had je van die gewichten, daar kon je een beetje fitnessen.' Ook het slopen van auto's was een favoriete bezigheid.

De volgende stop is de Westerbergstraat in hartje Schilderswijk. Hier woonde Martin op één hoog, zijn rode BMW stond altijd voor de deur geparkeerd. Frank stapt uit zijn taxi. Hij verbaast zich erover dat niemand iets gemerkt heeft van de moord op Martin. 'Als iemand hier vermoord wordt, dan zou hij toch gillen van de pijn.'



'Moord in de privésfeer'

Ook de reden waarom Martin werd doodgestoken, blijft hem bezighouden. Volgens Frank moet het iets in de privésfeer zijn geweest: 'Het moet een bekende geweest zijn.' Want volgens Frank keek Martin voor hij de deur opendeed altijd door het raam, om te zien wie er voor de deur stond.

Hij gelooft dan ook niet in het scenario van een roofmoord. 'Er lag goud op tafel, er lag een gouden horloge, een gouden ketting.' Die heeft de moordenaar laten liggen, volgens Frank.



'Goud laat je niet liggen'

'Hij had een 18 karaats gouden Rolexband. Dat zijn dingen die een junk of iemand die handel met hem gedreven heeft en nog geld zou krijgen, mee neemt. Goud laat je niet liggen, dat levert altijd wat op.'

Martin is weleens vaker een paar dagen weg. Maar na vijf dagen besluit een buurman toch maar eens te gaan kijken.Vanaf een ladder ziet hij Martin liggen in zijn woonkamer. Hij is doodgestoken.



Geen antwoorden

Als hij het nieuws hoort, rijdt Frank meteen naar het politiebureau aan de Hoefkade voor antwoorden, maar die heeft hij tot op de dag van vandaag nog niet.

De laatste stop is het dartcafé waar de twee altijd speelden, in de Archimedesstraat. Vroeger heette het de Carrousselbar. Nu is het gesloten. Het is de kroeg waar ook Raymond van Barneveld en Ronald Scholten hun pijlen gooiden. Frank kijkt door het raam naar binnen. 'Tinus was echt een goeie darter', zegt hij.



Dartpijlen van Martin

In de taxi liggen de dartpijlen van zijn vriend. Het is een van de weinige dingen die hij nog heeft van Martin. 'Ik gooi weleens met zijn pijlen en dan drink ik een biertje. Dan denk ik aan de leuke tijd die we hebben gehad, niet veel mensen hebben zo'n leuke tijd gehad.'

'Ik heb hier veel biertjes gedronken met hem, veel moppen getapt. Ik heb heel veel plezier met hem gehad. Dat dat weg is, dat vind ik gewoon zonde.'



Aandacht

De aandacht die Frank voor de moord op zijn beste vriend wil, die komt er nu ook. Dinsdagavond besteedt zowel het opsporingsprogramma Team West als Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak.